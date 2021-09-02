На думку фахівця, початок матчу господарі провалили через кращу індивідуальну майстерність гравців збірної України. Після пропущеного гола його команді треба був час, щоб прийти до тями.

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До 30-ї хвилини першого тайму вже лідери України просіли, а ми почали грати так, як планували від самого початку. Якщо в нас є контратака, є можливість просувати м'яч вперед – треба прийняти правильне рішення, правильно оцінити ситуацію. Якщо нема – беремо м'яч під контроль і готуємо розвиток атак, – розповів Байсуфінов.

Також тренер Казахстану додав, що в другому таймі його команда продовжила запланований натиск та заслужила на нічию. Окрім того, рятівний гол на останніх секундах робить героями всю його команду.

Нагадаємо, Україна сенсаційно втратила перемогу над Казахстаном. Сікан забив дебютний гол на 90+3 хвилині, але господарі зуміли зрівняти рахунок.

4 вересня "жовто-сині" зіграють на НСК "Олімпійський" проти збірної Франції.