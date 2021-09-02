По мнению специалиста, начало матча хозяева провалили из-за лучшего индивидуального мастерства игроков сборной Украины. После пропущенного гола его команде потребовалось время, чтобы прийти в себя.

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До 30-й минуты первого тайма уже лидеры Украины просели, а мы начали играть так, как планировали изначально. Если у нас есть контратака, есть возможность продвигать мяч вперед – нужно принять правильное решение, правильно оценить ситуацию. Если нет – берем мяч под контроль и готовим развитие атак,

– рассказал Байсуфинов.

Также тренер Казахстана добавил, что во втором тайме его команда продолжила запланированный натиск и заслужила ничью. Кроме того, спасительный гол на последних секундах делает героями всю его команду.

Напомним, Украина сенсационно упустила победу над Казахстаном. Сикан забил дебютный гол на 90+3 минуте, но хозяева сумели сравнять счет.

4 сентября "желто-синие" сыграют на НСК "Олимпийский" против сборной Франции.