Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зможе допомогти команді в матчі четвертого туру Ліги націй проти Іспанії. Гра відбудеться вже 13 жовтня на НСК "Олімпійський".

Футболіст вже покинув розташування "жовто-синіх". У коментарі для телеканалу "Футбол" хавбек розповів, що повертається в клуб.

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У клубі сказали: "Якщо не граєш – потрібно повертатися, готуватися до матчів чемпіонату і Ліги чемпіонів". На завтра рейсів не було, так що вилетів сьогодні.

Побажав удачі команді. Сподіваюся, що хлопці покажуть змістовну гру і здобудуть очки в матчі з Іспанією. Буде хороша підтримка в Києві", – сказав Маліновський.

Зазначимо, через дискваліфікацію Маліновський пропустить матч проти Іспанії. Футболіст заробив по одному "гірчичнику" в останніх двох матчах Ліги націй.

Україна – Іспанія: перед матчем