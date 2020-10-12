Іспанія лякає Україну божевільними голами на тренуванні перед матчем Ліги націй: відео
Перед матчем з Україною, який відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві 13 жовтня, збірна Іспанії провела тренування в Мадриді.
Іспанські футболісти відзначилися божевільними по красі голами. Відео опублікувала федерація футболу Іспанії у твітері.
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Знущальний гол забив Родрі, одноклубник травмованого Зінченко по "Манчестер Сіті". П'ятою, не дивлячись на ворота.
А Родріго Морено пошив у дурні одразу п'ятьох партнерів по збірній.
Україна – Іспанія: перед матчем
- Збірні України та Іспанії матч Ліги націй проведуть у вівторок, 13 жовтня. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
- Перший матч в Іспанії між цими командами в рамках Ліги націй закінчився розгромною поразкою українців 4:0.
- Перед очною зустріччю в Києві, обидві команди провели по два матчі в жовтні – товариському та в рамках Ліги націй. Збірна України обидва матчі програла – поступилася на виїзді Франції 7:1, а вдома програла Німеччині 1:2. Іспанці ж на виїзді зіграли в нульову нічию з португальцями, а вдома мінімально обіграли швейцарців після помилки захисту суперників.
- Відтак збірна України програла три останні матчі – Іспанії, Франції та Німеччині із загальним рахунком 2:13. І тепер на них знову очікує матч проти Іспанії.