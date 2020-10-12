Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сможет помочь команде в матче четвертого тура Лиги наций против Испании. Игра состоится уже 13 октября на НСК "Олимпийский".

Футболист уже покинул расположение "желто-синих". В комментарии для телеканала "Футбол" хавбек рассказал, что возвращается в клуб.

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В клубе сказали: "Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и Лиги чемпионов". На завтра рейсов не было, так что вылетел сегодня.

Пожелал удачи команде. Надеюсь, что ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве", – сказал Малиновский.

Отметим, из-за дисквалификации Он пропустит матч против Испании. Футболист заработал по одному "горчичнику" в последних двух матчах Лиги наций.

Украина – Испания: перед матчем