Відхід з Ференцвароша у Легію може закінчитися для Ігоря Харатіна не надто успішно. Варшавський гранд переживає справжню кризу.

Чемпіонат Польщі, 21 тур

Легія – Варта – 0:1

Гол: Шимовіч, 23

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Чемпіон Польщі зазнав чергового фіаско. Гранд у домашніх стінах не зумів нічого протиставити скромній Варті.

У першому таймі гості повністю переграли суперника та вийшли вперед. В другій половині гри вирівняти ситуацію Легії не вдалося. Вилучення Боруца та пенальті могли одразу вбити всю інтригу, але Зрелак не реалізував 11-метровий удар. Втім, втримати мінімальну перемогу Варті таки вдалося. Ігор Харатін спостерігав за побиттям партнерів з лави запасних.

Легія розташувалася на передостанньому місці у турнірній таблиці та може понизитися у класі. У чинних чемпіонів ще є гра у запасі, але кризова команда має великі проблеми з набиранням залікових очок.