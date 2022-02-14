Чемпионат Польши, 21 тур

Легия – Стража – 0:1

Гол: Шимович, 23

Читайте также Гениальный Малиновский снова забил Ювентусу: видео невероятной ракеты украинца

Чемпион Польши потерпел очередное фиаско. Гранд в домашних стенах не сумел ничего противопоставить скромной Варте.

В первом тайме гости полностью переиграли соперника и вышли вперед. Во второй половине игры выровнять ситуацию Легии не удалось. Удаление Боруца и пенальти могли сразу убить всю интригу, но Зрелак не реализовал 11-метровый удар. Впрочем, удержать минимальную победу Варте удалось. Игорь Харатин наблюдал за избиением партнеров с лавки запасных.

Легия расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице и может понизиться в классе. У действующих чемпионов еще есть игра в запасе, но у кризисной команды есть большие проблемы с набиранием зачетных очков.