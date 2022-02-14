Чемпіонат Польщі, 21 тур
Легія – Варта – 0:1
Гол: Шимовіч, 23
Читайте також Геніальний Маліновський знову забив Ювентусу: відео неймовірної ракети українця
Чемпіон Польщі зазнав чергового фіаско. Гранд у домашніх стінах не зумів нічого протиставити скромній Варті.
У першому таймі гості повністю переграли суперника та вийшли вперед. В другій половині гри вирівняти ситуацію Легії не вдалося. Вилучення Боруца та пенальті могли одразу вбити всю інтригу, але Зрелак не реалізував 11-метровий удар. Втім, втримати мінімальну перемогу Варті таки вдалося. Ігор Харатін спостерігав за побиттям партнерів з лави запасних.
Легія розташувалася на передостанньому місці у турнірній таблиці та може понизитися у класі. У чинних чемпіонів ще є гра у запасі, але кризова команда має великі проблеми з набиранням залікових очок.