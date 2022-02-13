Аталанта та Ювентус організували гру нервів, яка тривала без голів аж до виходу на поле українця. Руслан почав створювати моменти і загострювати біля воріт туринців одразу після появи у грі.

Читайте також Брюгге з допомогою Соболя переміг Шарлеруа і повернувся на третю сходинку

На 75-й хвилині Маліновського зумів зупинити Матейс Де Лігт – та й то лише ціною фолу та жовтої картки. Бергамаски розіграли штрафний – Ремо Фройлер відкотив Руслану під удар, а той пробив. Власне, той момент краще бачити на власні очі. Справжнє футбольне мистецтво! Є четвертий гол Маліновського у шести матчах проти Ювентуса.

До завершення поєдинку команди обмінювалися небезпечними випадами. Проте, якщо господарі свій момент не реалізували (на 84-й хвилині Маліновський вивів на удар Ханса Хатебура – Ювентус врятувала поперечка), то хлопці Массіміліано Аллегрі зуміли зробити це у компенсований час. Даніло забив після подачі кутового і врятував Юве від поразки.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 25 тур

Аталанта – Ювентус 1:1

Голи: Маліновський, 76 – Даніло, 90+2.