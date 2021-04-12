Легенда Динамо радить Мілевському йти з Минаю: зірка досі не проявив результативність

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко дав емоційну пораду Артему Мілевському, який вийшов на заміну у матчі проти Руха.

На думку Леоненка, Мілевському вже нічого сказати у Минаї, тому колишній зірці Динамо варто задуматися над зміною клубної прописки.

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Окрім того, стиль гри команди із Закарпаття зовсім не підходить Артему.

Я б на місці Мілевського пішов із Миная. По-перше, він не потрапляє до складу, вже можна залишати цей клуб. Та й Минай грає на контратаках, – сказав Леоненко.

У складі Минаю Мілевський провів 239 хвилин у 6 поєдинках, результативними діями відзначитися не зумів. Минай після поразки Руху розташувався на останній сходинці турнірної таблиці.