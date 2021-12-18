Колишній головний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розповів, що своєю кар'єрою Шевченко має завдячувати йому. Колись фахівець зробив все, щоб дати таланту розкритися.

За словами Сабо, ще на початку кар'єри в Шевченка були великі проблеми. Футболіст міг просто зникнути, але фахівець зробив усе можливе, щоб той не загубив свій талант.

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"З'ясували, що Шевченко мав погану компанію, він покурював всю цю х***ь. Раніше в Кончі-Заспі була лише одна дорога. Пам'ятаю, я їхав і повз мене промчав Шевченко під 180 км/год на спортивному Мерседесі, який недавно купив", – розповів Сабо.

Фахівець звернувся по допомогу до Григорія та Ігоря Суркісів. На щастя, ті відреагували миттєво.

"Мабуть, Ігор Михайлович поговорив із цими хлопцями. Вони йому не давали більше курити. Ще й баба була у Шевченка років на 15 старша. Усі сили віддавав. Після цього він став на ноги і перетворився на Шевченка, якого ми всі знаємо. Його батько якось сказав: "Андрюша, ти Сабо маєш поставити пам'ятник за життя", – додав тренер.