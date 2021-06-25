На стадії групового етапу збірна України показала неоднозначну гру, проваливши другий тайм з Північною Македонією та поєдинок проти Австрії.

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Втім, капітан "жовто-синіх" всі три матчі провів на високому рівні, забив два голи та віддав результативну передачу. Така ефективність дозволила нашому вінгеру увійти у символічну команду групового етапу Євро-2020.

Нагадаємо, Україна таки зуміла пробитися в 1/8 турніру, де 29 червня зіграє проти Швеції.