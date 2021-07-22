Кухаревич не зможе дебютувати проти Манчестер Сіті Зінченка: причина

Раніше Труа та Манчестер Сіті домовилися про товариський матч, який мав відбутися 31 липня. На жаль, поєдинок довелося скасувати.

Манчестер Сіті повідомив про вимушене скасування товариського матчу проти французького Труа, куди нещодавно перейшов молодий український нападник Микола Кухаревич.

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Провести матч завадили карантинні обмеження британської влади, через які "містянам" доведеться проводити передсезонну підготовку лише в межах Англії.

Нагадаємо, 7 серпня Сіті розпочне сезон матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.

Кухаревич перейшов у Труа, який належить City Football Group, з львівського Руху.