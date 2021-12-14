Особливо відзначився захисник "гірників" та збірної України Сергій Кривцов. Він вирішив попрощатися з Марлосом яскравим відео, на якому той зніс арбітра.

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"Брате Марлосе, це – найкращий момент у твоїй кар'єрі за Шахтар. Дякую тобі велике за все! Ти – топ! Завжди буду радий зустрічі з тобою", – написав Кривцов.

Нагадаємо, Марлос став футболістом "гірників" у 2014 році. За Шахтар він провів 287 матчів, забив 74 голи та віддав 65 гольових передач. 33-річному хавбеку вдалося по 4 рази виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.