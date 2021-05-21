За словами Кривцова, у таборі збірної панує чудова атмосфера, і вся команда налаштовується лише на найкращий результат.

Цікаво Брюгге Соболя оформило чемпіонство у феєричній битві з Андерлехтом Михайліченка

"Ми не хочемо кидатися гучними фразами. У нас же дуже часто очікування – одні, а реальність – інша. Потрібно просто мовчки робити свою справу. Хочеться грати в той футбол, в який ми повірили і який полюбили вболівальники. Від себе можу сказати тільки те, що на Євро-2020 потрібно вперше в історії збірної України вийти з групи. А там видно буде", – сказав Кривцов.

Нагадаємо, за вихід з групи підопічні Шевченка боротимуться з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.