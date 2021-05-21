По словам Кривцова, в лагере сборной царит прекрасная атмосфера, и вся команда настраивается только на лучший результат.

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"Мы не хотим бросаться громкими фразами. У нас же очень часто ожидания – одни, а реальность – другая. Нужно просто молча делать свое дело. Хочется играть в тот футбол, в который мы поверили и который полюбили болельщики. От себя могу сказать только то, что на Евро-2020 нужно впервые в истории сборной Украины выйти из группы. А там видно будет", – сказал Кривцов.

Напомним, за выход из группы подопечные Шевченко будут бороться с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.