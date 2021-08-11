Сьогодні, 11 серпня, американська модель Крістен Пазік святкує уродини. Дружині Андрія Шевченка виповнилося 43 роки.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав свою дружину з Днем народження. Фахівець опублікував теплі сімейні фото.

До теми Шалена компенсація за Реброва: УАФ готова заплатити мільйон євро катарським шейхам

З днем народження кохана. Ми любимо тебе сильно,

– написав Шевченко у дописі.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружилися в липні 2004 року. Зіркова пара виховує 4 синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Після завершення контракту з УАФ Андрій Шевченко покинув роботу у збірній та спробує свої сили у клубному футболі.

Шевченко з коханою Крістен / Фото з фейсбуку Андрія Шевченка

Сім'я Шевченка та Крістен / Фото з фейсбуку Андрія Шевченка

Шевченка засипали пропозиціями: куди піде колишній тренер збірної України