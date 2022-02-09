Турецький Коньяспор оголосив про припинення співпраці з українським нападником Артемом Кравцем. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

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32-річний футболіст планує залишитись грати у Туреччині. Раніше ЗМІ повідомляли, що йому вдалося домовитися з друголіговим Коджаеліспором.

Кравець перейшов у Коньяспор у 2020 році, але закріпитися у новій команді не зумів. У поточному сезоні він з'явився на полі лише в одному матчі Кубка Туреччини.

Впродовж кар'єри Кравець встиг пограти за Динамо, київський Арсенал, Штутгарт, Гранаду та Кайсеріспор. Також на його рахунку 23 матчі у футболці збірної України, в яких він забив 8 голів.