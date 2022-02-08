На жеребкування команді Петракова скаржитися гріх – фортуна обернулась до нас лицем, відсіявши з нашого шляху збірні Португалії та Італії, які є фаворитами практично у будь-якому матчі. Натомість удача підсунула нам колючого та міцного "будяка" у формі збірної Шотландії.

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У тренерського штабу є ще достатньо часу аби підготуватись до виступу, обрати оптимальний склад та план на гру. Лише одна позиція на полі не залежить від обраного тренером формування – воротар. Тому зараз ми спробуємо оцінити шанси українських кіперів вийти у стартовій одинадцятці на важливий матч у Глазго.

На щастя, Олександр Васильович має багато опцій для вибору "номера 1". Серед основних кандидатів такі стражі воріт як Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін та Дмитро Різник, Андрій Лунін та Денис Бойко. Як показує досвід, Петраков надає перевагу тим, хто перебуває у кращому ігровому тонусі. Конкуренція сурова, до лав національної команди на цю позицію зазвичай викликають тільки трьох воротарів, а захищати рамку воріт випадає шанс лиш одному.

З перелічених прізвищ аутсайдерами можна вважати дублерів Динамо та Реала Дениса Бойка й Андрія Луніна, оскільки їх ігровий час у порівнянні з іншими кандидатами є мізерним. Усіх наступних претендентів потрібно оцінити за кількома показниками.

Ігрова практика

Більше матчів – більше впевненості, а довіра тренера в команді свідчить про оптимальний тонус голкіпера. Переможцем в даній номінації є Дмитро Різник, який в УПЛ цього сезону провів 17 з 18 матчів – найбільше з нашого квартету. Лузером номінації можна назвати Андрія Пятова, який провів всього лиш 6 матчів в українській лізі. Щодо Бущана та Трубіна, то вони відіграли 16 та 12 матчів відповідно. Але показник Різника не такий вже й однозначний: у Ворсклі в нього немає потужного конкурента, на відміну від стражів воріт Динамо та Шахтаря. В таланті Дмитра ніхто не сумнівається, але відсутність конкурента неабияк підіграє йому у праві награвати хвилини.

Психологічна стійкість

Матчі за національну команду відрізняються від матчів на клубному рівні, адже моральний тиск тут важчий, і бути готовим психологічно – надзвичайно важливо.

Ця риса, зокрема, набувається з досвідом, якого у Пятова предостатньо як у футболці Шахтаря, так і за "жовто-блакитних" (101 матч). У цьому аспекті член гвардієць збірної України з піднятою головою виривається в лідери.

Бущан далеко не відстав, оскільки також гідно провів багато інтенсивних та напружених поєдинків за клуб (5 матчів у ЛЧ). Окрім того, усі пам'ятають його фантастичну гру на Євро-2020 та у відборі на ЧС-2022. Якби не його казковий сейв у поєдинку з боснійцями – про плей-офф можна було б забути.

Різник відіграв лише 45 хвилин у товариському матчі проти Болгарії, тому його шанси вийти на поле у Глазго дуже туманні. Це ж стосується і Трубіна – талановитому кіперу бракує досвіду матчів, в яких подальша доля вирішується лише за 90 хвилин, і одна помилка можна стати фатальною. 4 матчі у поточному розіграші ЛЧ – гарна школа, але для плей-офф відбору на Мундіаль її може бути замало.

Логічний аналіз підказує, що у березневих матчах основного голкіпера національної команди Олександр Петраков буде обирати поміж двох кандидатів – Георгій Бущан та Андрій Пятов.

У рукаві динамівця є ще один "козир" – вміння віддати перший пас. Проти атакувальної Шотландії це може стати жирним плюсом для нашої команди, оскільки якась контратака може проковзнути за спини кельтів та подарувати нам забитий гол. А для перемоги у безжалісній дуелі може вистачити навіть одного моменту.

Автор Роман Колодрубський