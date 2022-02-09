Турецкий Коньяспор объявил о прекращении сотрудничества с украинским нападающим Артемом Кравцом. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Интересно Муки Петракова: кто будет охранять ворота Украины в "шотландском" матче

32-летний футболист планирует остаться в Турции. Ранее СМИ сообщали, что ему удалось договориться с второлиговым Коджаэлиспором.

Кравец перешел в Коньяспор в 2020 году, но закрепиться в новой команде не сумел. В текущем сезоне он появился на поле только в одном матче Кубка Турции.

В течение карьеры Кравец успел поиграть за Динамо, киевский Арсенал, Штутгарт, Гранаду и Кайсериспор. Также на его счету 23 матча в футболке сборной Украины, в которых он забил 8 голов.