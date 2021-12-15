В 1/16 Кубка Італії Дженоа мінімально здолала Салернітану – останню команду Серії А. Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".

На думку Шевченка, звитяга над Салернітаною стала важливим стимулом для подальшого успіху. Команда пережила серію невдач, тому ця перемога дозволить повернути впевненість у своїх силах.

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"Ця перемога – полегшення для всієї команди. Ковток свіжого повітря, який був потрібен Дженоа для повернення впевненості. Ми зіграли краще, за винятком певного відрізку в другому таймі, тому заслужили цей успіх. У першому таймі команда мала багато нагод забити, але нам постійно чогось не вистачало. Потрібно ще багато працювати", – сказав Андрій Миколайович.

Також він зазначив, що команді потрібне підсилення, але озвучувати плани не захотів.

"Трансферний ринок? Ми будуємо плани з новим спортивним директором. У наступних двох іграх Дженоа чекають складні суперники – Лаціо та Аталанта, тому подумаємо про трансферний ринок пізніше. Але, безумовно, підсилення потрібне", – додав Шевченко.

Матч 18 туру Серії А Дженоа – Лаціо відбудеться у п'ятницю, 17 грудня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.