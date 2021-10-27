Коваленко зіграв увесь матч за Спецію: долю зустрічі вирішили курйозний гол і пізній пенальті
Джерело:24 канал
Українець у третьому поєдинку поспіль вийшов у стартовому складі. Цього разу спеція розійшлася миром з Дженоа.
До перерви аутсайдери Серії А не вразили атакувальним футболом. Мінімум моментів і небезпечних нагод. У другому таймі ситуація дещо змінилася.
Читайте також Харатін отримав нового тренера – Легію чекає революція
На 64-й хвилині Коваленко розігнав атаку Спеції, що завершилася вбивчим моментом Емануеля Г'ясі, який з близької відстані пробив неточно. Однак вже за мить господарі відкрили рахунок. Гамбієць Ебріма Коллі пробив з-за меж штрафного майданчика після розіграшу "стандарту". М'яч влучив у спину Сальваторе Сірігу і влетів у сітку – 1:0.
Проте генуезці врятувалися від поразки. На останніх хвилинах гості заробили право на пенальті, який реалізував Доменіко Крішіто.
Портал WhoScored оцінив дії Віктора оцінкою 6,61. Спеція йде 17-ю з 8 очками, Дженоа посідає 18-ту сходинку і має на один пункт менше.
Чемпіонат Італії, 10 тур
Спеція – Дженоа 1:1
Голи: Сірігу (автогол), 66 – Крішіто (з пенальті), 86.