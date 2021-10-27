Коваленко зіграв увесь матч за Спецію: долю зустрічі вирішили курйозний гол і пізній пенальті

Українець у третьому поєдинку поспіль вийшов у стартовому складі. Цього разу спеція розійшлася миром з Дженоа.

До перерви аутсайдери Серії А не вразили атакувальним футболом. Мінімум моментів і небезпечних нагод. У другому таймі ситуація дещо змінилася.

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На 64-й хвилині Коваленко розігнав атаку Спеції, що завершилася вбивчим моментом Емануеля Г'ясі, який з близької відстані пробив неточно. Однак вже за мить господарі відкрили рахунок. Гамбієць Ебріма Коллі пробив з-за меж штрафного майданчика після розіграшу "стандарту". М'яч влучив у спину Сальваторе Сірігу і влетів у сітку – 1:0.

Проте генуезці врятувалися від поразки. На останніх хвилинах гості заробили право на пенальті, який реалізував Доменіко Крішіто.

Портал WhoScored оцінив дії Віктора оцінкою 6,61. Спеція йде 17-ю з 8 очками, Дженоа посідає 18-ту сходинку і має на один пункт менше.

Чемпіонат Італії, 10 тур

Спеція – Дженоа 1:1

Голи: Сірігу (автогол), 66 – Крішіто (з пенальті), 86.