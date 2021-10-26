Після 12 турів Легія розташувалася перед зоною вильоту. У команди ще дві гри у запасі, але боси чемпіона Польщі вирішили прийняти кардинальне рішення.

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В результаті Чеслав Міхнєвіч покинув пост головного тренера команди. Його місце зайняв Марек Голембевскі, який працював із дублем.

Цікаво, що у Лізі Європи справи команди йдуть дуже добре. Легія очолює групу з Лестером, Спартаком та Наполі.

Тепер українському хавбеку Ігорю Харатіну доведеться завойовувати довіру нового тренера та допомагати команді виходити зі складної ситуації.