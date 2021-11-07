Коваленко став найкращим у складі Спеції – українець стає лідером нової команди
Джерело:La Gazzetta dello Sport
У матчі 12 туру Серії А Спеція мінімально здолала Торіно та покинула зону вильоту. Український хавбек Віктор Коваленко став найкращим у складі своєї команди.
На думку авторитетної La Gazzetta dello Sport, саме Віктор Коваленко став найкращим у складі Спеції за підсумками матчу. Титул MVP він розділив з автором гола Якопо Салою.
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Цікаво, що зазвичай таблоїд виділяє лише одного футболіста у складі команди.
Зробив великий внесок у початок та завершальну фазу переможної атаки,
– резюмувало видання гру Коваленка.
У Серії А за Спецію Коваленко у цьому сезоні провів 6 матчів, у його активі – 1 гол та 2 результативні передачі.
Нагадаємо, права на Коваленка належать Аталанті, за Спецію він виступає на правах оренди.