Коваленко похизувався новим авто – справи українця у Спеції йдуть дуже добре
Джерело:інстаграм Віктора Коваленка
Український хавбек Віктор Коваленко став одним з лідерів Спеції, яка бореться за виживання у Серії А. Втім, яскраві зміни у його житті проходять не лише на футбольному полі.
Хавбек збірної України показав своє авто. Елітна красуня стала чудовим фоном для світлини в інстаграм.
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На Апеннінах футболіст пересувається на розкішній Audi RS6. Ринкова ціна автомобіля, яким похизувався 25-річний хавбек, становить близько 5 мільйонів гривень.
Сезон 2021/22 Віктор Коваленко на правах оренди проводить у Спеції, його контракт належить Аталанті. Він зіграв 16 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі. Також ігрова практика у Спеції допомогла йому повернути місце у національній збірній України.