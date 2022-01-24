Зірковий Олег Блохін вирішив придбати новий автомобіль. Його вибір зупинився на німецькому позашляховику Audi Q8 із дизельним двигуном.

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За автомобіль Олегу Володимировичу довелося викласти чималу суму. Повідомляється, що це найбільший і найдорожчий кросовер у лінійці німецького бренду. Він створений на одній платформі з Porsche Cayenne та Bentley Bentayga.

На українському ринку базовий Q8 пропонують у двох модифікаціях – дизельній 50 TDI quattro (286 кінських сил) та бензиновій 55 TFSI quattro (340 кінських сил). Ціни стартують від 1,9 мільйона гривень.