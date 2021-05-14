Коваленко отримає в Аталанті свою роль – в нього буде лише два конкуренти

У наступному сезоні український хавбек Віктор Коваленко матиме більше можливостей, щоб показати свою гру.

На думку журналіста Лоренцо Козаліно, хавбек збірної України Віктор Коваленко у наступному сезоні буде боротися за місце в основному складі команди Гасперіні.

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"Думаю, Коваленко буде важливим гравцем ротації в центрі поля, де Аталанта потребує різноманітності. Тандем Де Роон-Фройлер поки змушений працювати практично без замін", – розповів Козаліно.

Зазначимо, що Коваленко вже дебютував у Серії А, але зіграв лише 3 хвилини. Разом з тим Аталанта вірить у футболіста та готова дати йому час на адаптацію.