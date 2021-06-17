Кар'єра Віктора Коваленка в Аталанті може виявитися не надто тривалою. Клуб розглядає можливість продати українського хавбека, якого придбав лише зимою.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні не вражений грою Віктора Коваленка. Українець може змінити клубну прописку ще до початку наступного сезону.

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Повідомляється, у Віктора виникали проблеми через складні тренування, якими славиться Гасперіні. У клубі вирішили прощатися з українцем та шукати йому заміну. Лунають чутки, що бергамаски вже узгодили перехід Тьона Копмейнерса із АЗ.

Разом з тим, Аталанта хоче отримати за Коваленка щонайменше 8 мільйонів євро. 25-річний українець перебрався у Бергамо минулої зими із Шахтаря за символічні 600 тисяч євро. В футболці Аталанти Віктор зіграв лише 3 хвилини.