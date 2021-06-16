Виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх зустрічей національної команди. Зокрема, матч кваліфікації ЧС-2022 проти боснійців прийме "Арена Львів". Двобій відбудеться 12 жовтня 2021 року.

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Через місяць, 11 листопада 2021 року українці проведуть спаринг з болгарами. Його прийме одеський стадіон "Чорноморець".

Варто додати, що 4 вересня 2021 року команда Андрія Шевченка зіграє поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Франції. Місце проведення – київський НСК "Олімпійський".

Після трьох зіграних матчів у кваліфікаційному турнірі на чемпіонат світу "синьо-жовті" посідають другу сходинку з трьома очками. Усі три гри (проти Франції, Фінляндії та Казахстану) завершилися з однаковим рахунком 1:1.