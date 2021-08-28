Коваленко може зіграти проти Лаціо

Спеція оголосила заявку на гру проти римського Лаціо. У список увійшов і український хавбек Віктор Коваленко.

Коваленко пропустив перший тур через фізичний стан – тренерський штаб помітив втому гравця та не хотів ризикувати його здоров'ям. Втім, вже у 2 турі він може дебютувати за Спецію в Серії А.

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Матч проти Лаціо розпочнеться сьогодні о 19:30. Спеція гратиме в гостях.

У першому турі команда Коваленка розписала гольову нічию з Кальярі (2:2).

Нагадаємо, права на Віктора належать Аталанті, він гратиме за Спецію до кінця сезону 2021/22.