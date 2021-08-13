Коваленко дебютував за Спецію з перемоги: відео

Українець вийшов у стартовому складі нової команди на кубковий двобій із Порденоне. Віктор провів на полі 86 хвилин.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Хорват Мартін Ерліч виграв верхову боротьбу після подачу від кутового і головою переправив м'яч у сітку. А у компенсований до першої половини час Спеція забила вдруге. Греку Дімітріосу Ніколау вдався потужний дальній удар – 2:0.

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Одразу після перерви команда із Серії В один гол відіграла завдяки реалізованому пенальті. Втім останнє слово було за партнерами Коваленка. Гамбієць Ебріма Коллі вдало виконав пенальті.

Коваленко участі у гольових епізодах не брав і виглядав не надто переконливо. В українця попереду багато роботи, втім переможний дебют додає наснаги.

Наступний матч Спеція проведе 23 серпня. У першому турі Серії А Коваленко та компанія зустрінуться з Кальярі.

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Кубок Італії

Порденоне – Спеція 1:3

Голи: Фолоруншо, 51 (пен) – Ерліч, 39, Ніколау, 45+3, Коллі, 83.