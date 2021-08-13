Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Хорват Мартін Ерліч виграв верхову боротьбу після подачу від кутового і головою переправив м'яч у сітку. А у компенсований до першої половини час Спеція забила вдруге. Греку Дімітріосу Ніколау вдався потужний дальній удар – 2:0.

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Одразу після перерви команда із Серії В один гол відіграла завдяки реалізованому пенальті. Втім останнє слово було за партнерами Коваленка. Гамбієць Ебріма Коллі вдало виконав пенальті.

Коваленко участі у гольових епізодах не брав і виглядав не надто переконливо. В українця попереду багато роботи, втім переможний дебют додає наснаги.

Наступний матч Спеція проведе 23 серпня. У першому турі Серії А Коваленко та компанія зустрінуться з Кальярі.

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Кубок Італії

Порденоне – Спеція 1:3

Голи: Фолоруншо, 51 (пен) – Ерліч, 39, Ніколау, 45+3, Коллі, 83.