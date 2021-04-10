Коноплянка ще поза полем: стали відомі терміни відновлення зіркового лідера збірної

Джерело:ФК Шахтар
Хавбек Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка продовжує лікуватися від травми. Лазарет футболіст покине ще не скоро.
За словами лікаря Шахтаря Вадима Попова, Микола Матвієнко та Віктор Корнієнко після COVID-19 вже відновилися, а от Євгену Коноплянці ще доведеться побути в лазареті.
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У лазареті нашої команди залишився тільки Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній. Він продовжує відновлюватися, йому ще мінімум три тижні треба лікуватися, – сказав Попов.
Таким чином, вінгер має шанси отримати виклик у збірну на Євро-2020, якщо встигне відновитися та набрати оптимальну форму.Тактичні інновації і старі проблеми: що показала збірна у кваліфікації ЧС-2022