Наставник Ференцвароша Сергій Ребров пригадав роботу з Романом Яремчуком у Динамо. Молодий форвард сам прийняв рішення шукати кращої долі.

За словами Сергія Реброва, жодного конфлікту між ним та Романом Яремчуком не було. Форвард вирішив шукати команду, де отримає гарантоване місце в основі.

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"Якщо ви згадаєте мій перший-другий рік у київському Динамо, то я можу назвати, скільки у нас було форвардів. Ми грали за моделлю 4-1-4-1. У нас не було практично жодного конфлікту. У нас були Мбокані, Мораєс, Теодорчик, Бєсєдін та Кравець. Плюс був молодий Яремчук із дубля", – сказав Ребров.

Тренерський штаб давав шанси молодому футболісту, щоб той проявив себе.

"Звичайно, непросто було потрапити у першу команду, Роман це розумів. Ми давали йому шанси, він цим користувався. Але завжди гравець сам вибирає свою долю: або він готовий боротися тут, або хоче грати кожну гру в основі", – додав тренер.

Також він зазначив, що жодних конфліктів з Яремчуком в нього не виникало.

"Я ніколи не засуджую футболістів за це і завжди говорю чесно, що ніхто їм не гарантує місця в основному складі. У мене не було взагалі ніяких конфліктів з Романом, і зараз я радий за його успіхи", – підсумував Ребров.