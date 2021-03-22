Наставник Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил работу с Романом Яремчуком в Динамо. Молодой форвард сам принял решение искать судьбу в других командах.

По словам Сергея Реброва, никакого конфликта между ним и Романом Яремчуком не было. Форвард решил искать команду, где получит гарантированное место в основе.

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"Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском Динамо, то я могу назвать, сколько у нас было форвардов. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически никакого конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля", – сказал Ребров.

Тренерский штаб давал шансы молодому футболисту, чтобы тот проявил себя.

"Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал. Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: либо он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основе", – добавил тренер.

Также он отметил, что никаких конфликтов с Яремчуком у него не возникало.

"Я никогда не осуждаю футболистов за это и всегда говорю честно, что никто им не гарантирует места в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом, и сейчас я рад его успехам", – подытожил Ребров.