Втім, у фінансовому плані у Дніпрі було не все так добре, як на футбольному полі. Команда грала без зарплати 9 місяців, але футболісти не збиралися покидати дніпрян.

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Скільки мені винен Коломойський? Ой, багато, я вже не пам'ятаю. Понад мільйон доларів – це точно, але я можу запити холодною водою, бо не тривають жодні суди,

– сказав Федецький.

Втім, зірковий футболіст запевнив, що не шкодує про цей період у кар'єрі, адже в Дніпра був дуже хороший колектив, який демонстрував чудові результати.

Також він додав, що, на відміну від Дніпра, львівські Карпати закрили перед ним усі фінансові питання, тому жодних заборгованостей немає.

Нагадаємо, у сезоні 2014/15 Дніпро дійшов до фіналу Ліги Європи, де програв Севільї з рахунком 2:3. Після цього Валерій Коломойський перестав фінансувати клуб, хоча фінансові проблеми тривали цілий сезон.