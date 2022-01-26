Впрочем, в финансовом плане у Днепра было не все так хорошо, как на футбольном поле. Команда играла без зарплаты 9 месяцев, но футболисты не собирались покидать днепрян.

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Сколько мне должен Коломойский? Ой, много, я уже не помню. Более миллиона долларов – это точно, но я могу запить холодной водой, потому что не идут никакие суды,

– сказал Федецкий.

Впрочем, звездный футболист заверил, что не жалеет об этом периоде в карьере, ведь у Днепра был очень хороший коллектив, который демонстрировал отличные результаты.

Также он добавил, что в отличие от Днепра львовские Карпаты закрыли перед ним все финансовые вопросы, поэтому никаких задолженностей нет.

Напомним, в сезоне 2014/15 Днепр дошел до финала Лиги Европы, где проиграл Севильи со счетом 2:3. После этого Валерий Коломойский перестал финансировать клуб, хотя финансовые проблемы продолжались целый сезон.