Як з'ясувалося, по прибуттю у табір збірної в Сараєво лідер боснійців Міралем П'яніч проводив ночі у нічних клубах. Відповідальні матчі проти Фінляндії та України за право боротися за путівки на Мундіаль не стали для нього перепоною.

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У грі з фінами хавбек повністю провалився, його не врятувала навіть кількісна перевага команди. Сенсаційна поразка Фінляндії позбавила Боснію будь-яких шансів на ЧС-2022. Обурені фанати спустили всіх собак на П'яніча.

Тренер команди Івайло Петев поділяє їхній гнів, адже на матч з Україною не вніс Міралема навіть у заявку.