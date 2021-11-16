Тренерські штаби України і Боснії та Герцеговини визначилися зі складами на протистояння у Зениці. Розпочнеться воно о 21:45.

До теми Україну має прорвати, – колишня зірка збірної Воробей очікує на гольову феєрію в матчі з Боснією

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Боснія і Герцеговина: Васіль, Ахмедходжич, Хаджикадуніч, Ковачевіч, Сушич, Гояк, Хаджиахметовіч, Прціч, Менало, Стевановіч, Деміровіч.

Нагадаємо, що для виходу у плей-оф "синьо-жовтим" потрібно лише перемагати і сподіватися на поразку або нічию Фінляндії (за певних умов) у поєдинку з Францією.