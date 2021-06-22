Караваєв пояснив невиразну гру України в матчі з Австрією

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився емоціями після програного матчу збірній Австрії. Футболіст пояснив причини такого невтішного результату.

За словами Караваєва, усі футболісти збірної України розуміли важливість матчу проти Австрії. Але разом з тим у "жовто-синіх" було дуже багато браку.

До теми Україна поступається Австрії: бліда тінь, приреченість і збереження шансів на вихід із групи

У перерві штаб попросив заспокоїтися і повернутися в гру. Було видно, що в першому таймі ми не ввімкнулися в гру, і Австрія більше домінувала. Потрібно було просто почати грати в свій футбол. У грі з Нідерландами було складніше, але сьогодні теж було важко по-своєму. Були вільні зони, Австрія давала нам грати, просто ми ними не скористалися, – сказав Караваєв.

Нагадаємо, попри поразку Австрії збірна України ще має шанси вийти в раунд плей-офф Євро-2020. В активі команди Шевченка 3 очки, а різниця м'ячів – 4:5.