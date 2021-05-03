Качараба став чемпіоном Чехії

3 травня 2021 , 05:25
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Джерело:

24 канал

Український захисник празької Славії Тарас Качараба завоював "золоті" медалі чеського чемпіонату. Зміна клубу дозволила йому підняти над головою трофей.

Славія знову стала чемпіоном Чехії завдяки розгромній перемозі над Вікторєю Пльзень з рахунком 5:1. Щоправда, на цей матч Славія вже виходила у якості чемпіона, адже Спарта втратила очки у матчі з Слованом.

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Втім, партнери Качараби не розслабились, а відсвяткували чергове чемпіонство парадом голів. Щодо самого українця, то він не потрапив навіть у заявку на матч. 

Нагадаємо, Тарас перейшов у Славію цієї зими зі Слована на правах оренди, але поки не закріпився в основі нового клубу. Чи здійснить Славія остаточний трансфер – наразі невідомо.

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Автор: Ярослав Сиваківський