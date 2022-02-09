У старті номінальних господарів вийшов Качараба, а Таловєров увесь поєдинок провів на лаві запасних. Вже на 12-й хвилині захисник збірної України отримав жовту картку, а на 84-й був попереджений вдруге (зривав небезпечний контрвипад) і залишив поле.

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Спарта організувала комфортний результат ще до перерви. Спершу Ладіслав Крейчі виявився найспритнішим у володіннях суперника після відскоку. А незабаром Якуб Пешек завершив стрімку контратаку ударом під поперечку.

Варто зауважити, що Славія та Спарта є сусідами у турнірній таблиці чемпіонату Чехії. Команда з українцями йде другою, маючи в активі 48 очок. У Спарти, яка тепер зіграє у півфіналі, на два пункти менше.

Огляд матчу

Кубок Чехії, 1/4 фіналу

Славія – Спарта 0:2

Голи: Крейчі, 10, Пешек, 26.