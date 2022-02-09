У стартовому складі гостьової команди з'явилися троє наших земляків: Євген Макаренко, Богдан Лєднєв та Іван Петряк. Ще один українець Артем Шабанов до заявки на кубковий матч із Сегедом не потрапив.

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Справу було зроблено вже на старті поєдинку, коли спершу рахунок відкрив Лоік Него, а за мить подвоїв Іван Петряк. Варто зауважити, що асистував українцю його співвітчизник Богдан Лєднєв. І передача, і сам удар видалися дуже красивими.

На старті другого тайму Фехервар забив ще раз – автоголом відзначився футболіст господарів. Гольову атаку розпочав все той же Лєднєв.

У чемпіонаті команда з квартетом українців йде на четвертій сходинці. У неділю Фехервар зіграє з Гонведом, куди нещодавно переїхав вихованець київського Динамо та капітан Минаю Олександр Петрусенко.

Відео гола Петряка

Кубок Угорщини, 1/8 фіналу

Сегед – Фехервар 0:3

Голи: Него, 14, Петряк, 16, Кеварі, 53 (авт).