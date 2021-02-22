Холанд назвав бажаний заробіток: фінансовий апетит молодої зірки просто космічний

Форвард Борусії Дортмунд та збірної Норвегії Ерлінг Холанд визначив, що проситиме в нового клубу під час літнього трансферного вікна.

Нападник Борусії Дортбмунд Ерлінг Холанд вимагатиме від нового клубу космічний контракт.

До речі Буффона скинули з п'єдесталу: Доннарума побив вражаючий рекорд легендарного голкіпера

Молодий норвежець прагне заробити вражаючі 90 мільйонів євро за майбутні 5 років.

Отже, новий клуб Холанда має платити йому 18 мільйонів євро на рік. Після виплати податків у кишені футболіста залишиться лише половина цієї суми – 9 мільйонів євро.

Зараз зарплата Холанда складає 4 мільйони євро на рік. ЗМІ повідомляли, що за ним полюють Реал, Манчестер Юнайтед та Челсі.

У поточному сезоні Холанд зіграв 25 матчів, забив 27 голів та віддав 7 результативних передач.