Хавбек Шахтаря та збірної України Степаненко планує закінчити тренерські курси

Центральний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко після завершення кар'єри футболіста може стати тренером.

Опорник збірної України Тарас Степаненко ще не вирішив, чим буде займатися після завершення ігрової кар'єри, але планує піти на тренерські курси.

Цікаво Мілевський задоволений адаптацією та зборами в Минаї

"Мені вже за віком доводиться думати про майбутнє. Звичайно, думки з'являються. Не знаю ще на 100%, чи піду працювати тренером. Точно закінчу курси, щоб отримати ліцензію.

Зараз розумію, що якщо хочу відпрацювати якийсь аспект гри, можу придумати тренування. Але я повинен визначитися зі стилем гри своєї команди, а потім під цей стиль писати тренувальний процес.

А якщо почну копіювати тренування Луческу, Фонсекі і Каштру – або каша вийде, або буду наслідувати і не зможу проявити свій стиль", – розповів футболіст.

Зазначимо, що Тарас грає у футболці Шахтаря з 2010 року, зіграв за "гірників" 326 матчів, забив 22 гола та віддав 21 результативну передачу.