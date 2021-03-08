Харатін захворів на COVID-19: Шевченко викликав хавбека на матч проти чемпіонів світу

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін здав позитивний тест на коронавірус.
Хавбек національної збірної України та Ференцвароша Ігор Харатін став черговою футбольною жертвою пандемії.
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Футболіст здав позитивний тест на COVID-19. Дружина гравця Каріна теж захворіла на коронавірус.
За словами коханої, хвороба у Харатіна проходить у легкій формі, наразі із симптомів у нього лише температура 37 градусів.
Нагадаємо, що Харатін отримав виклик від Шевченка на матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Поєдинки відбудуться 24, 28 та 31 числа відповідно.Лунін може отримати шанс: зірковий Куртуа неочікувано заявив про втрату мотивації