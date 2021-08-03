Чернігівська Десна отримала пропозицію від російського клубу про придбання хавбека Олексія Гуцуляка. За 23-річного футболіста український клуб міг отримати 1 мільйон доларів.

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Трансфер футболіста не відбувся через категоричну позицію футболіста. Гуцуляк повідомив, що не поїде у Росію ні за які гроші та за будь-яких обставин.

Зараз Десна веде переговори з СК-Дніпро-1, але дніпряни не готові викладати за гравця мільйон. Скоріш за все, чернігівці погодяться знизити ціну, і вже до кінця трансферного вікна Гуцуляк змінить клуб.

Зазначимо, що Олексій є вихованцем львівських Карпат. Він встиг пограти у Вільяреалі, але не зумів закріпитися та повернувся в УПЛ. В Десну з Карпат він перейшов на початку 2020-го року. Також він грав у юнацьких збірних всіх років та "молодіжці".