Після відходу Андрія Шевченка з національної команди експерти пророкують місце на тренерському містку "жовто-синіх" українським фахівцям. Натомість УАФ розглядає питання дещо ширше.

Цікаво Експерт назвав імена можливих тренерів збірної: у списку українські та іноземні фахівці

Очолити збірну України можуть Юрген Клінсманн або Джанні Де Б'язі. Принаймні, УАФ розглядає можливість запросити цих зіркових фахівців.

Нагадаємо, що у 2006 році Юргенн Клінсманн привів збірну Німеччини до "бронзи" на чемпіонаті світу. Зараз 57-річний фахівець без роботи.

Де Б'язі наразі очолює збірну Азербайджану, але його контракт завершується вже 30 листопада.