Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні перед фіналом Євро-2020 не говорив зайвих слів. Наставник Скуадри намагався підбадьорити команду та не створювати зайвого тиску.

У мережі з'явилося унікальне відео передматчевої настанови Роберто Манчіні перед фіналом Євро-2020. Головний тренер Італії навіть розрядив атмосферу гумором.

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Коли фахівець малював стартовий склад команди, то назвав Спінаццолу, який не мав шансів зіграти через травму. Жарт розсмішив команду, але далі Манчіні був цілком серйозним та зосередженим.

Мені більше нема чого вам сказати. Ви знаєте, хто ви, ми тут не випадково. Ми – господарі своєї долі, і ви знаєте, що повинні зробити, – сказав він своїм підопічним.

Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та вдруге у своїй історії стала чемпіоном Європи. Найкращим гравцем турніру став голкіпер Скуадри Джанлуїджі Доннарумма.