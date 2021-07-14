В сети появилось уникальное видео предматчевой установки Роберто Манчини перед финалом Евро-2020. Главный тренер Италии даже разрядил атмосферу юмором.

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Когда специалист рисовал стартовый состав команды, то назвал Спинаццолу, который не имел шансов сыграть из-за травмы. Шутка рассмешила команду, но дальше Манчини был вполне серьезным и сосредоточенным.

Мне больше нечего вам сказать. Вы знаете, кто вы, мы здесь не случайно. Мы – хозяева своей судьбы, и вы знаете, что должны сделать, – сказал он своим подопечным.

Напомним, Италия победила Англию в серии пенальти и второй раз в своей истории стала чемпионом Европы. Лучшим игроком турнира стал голкипер Скуадры Джанлуиджи Доннарумма.